Sadettin Saran'dan bomba karar: Hem Aykut Kocaman'a hem de Volkan Demirel'e teklif

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Sadettin Saran ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TEKLİF ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen Sadettin Saran Aykut Kocaman'a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.

VOLKAN DEMİREL’E DE TEKLİF

Sadettin Saran ayrıca Volkan Demirel’e ise Aykut Kocaman’a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu teklif etti.

AYKUT KOCAMAN’A VETO HAKKI

Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası Sergio Conceiçao’yu takımın başına getireceğini ifade eden Sadettin Saran, Aykut Kocaman’a bu konuda veto hakkı da tanıdı.

Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar atıldı