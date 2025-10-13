Sadettin Saran'dan Beşiktaş derbisi kararı

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yönetim, zorlu fikstür öncesi motivasyonu artırmak için kesenin ağzını açtı.

Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, Beşiktaş derbisi öncesinde oynanacak üç kritik karşılaşma için özel bir prim planı hazırladı.

Milli ara boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde adeta kamp kuran Sadettin Saran ve ekibi, takımı yalnız bırakmıyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından futbolculara moral aşılayan yönetim, teknik heyetle de yakın temas halinde.

Sadettin Saran'ın göndereceği üçüncü kişi belli oldu

Hedef, bu kötü dönemi geride bırakıp derbiye güçlü bir şekilde çıkmak.

Sadettin Saran sık sık oyunlarla motivasyon görüşmeleri yapıyor

BEŞİKTAŞ DERBİSİ KARARI

Yönetimin belirlediği prim planı, 19 Ekim’de Kadıköy’de Fatih Karagümrük ile başlayacak maç periyodunu kapsıyor. Ardından 23 Ekim’de UEFA Avrupa Ligi’nde Alman temsilcisi Stuttgart ile yine Kadıköy’de karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim’de Gaziantep FK deplasmanıyla bu üç maçlık maratonu tamamlayacak.

Bu üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde futbolculara özel bir prim ödemesi yapılacak. Amaç, 2 Kasım’da Dolmabahçe’de oynanacak Beşiktaş derbisine 3’te 3 yaparak moralli ve özgüvenli bir şekilde çıkmak.

DESTEK ARTARAK DEVAM EDİYOR

Sadettin Saran yönetimi, sportif başarının yanı sıra takım içi birlik ve motivasyonu da öncelikli hedef olarak belirledi. Oyuncularla birebir görüşmeler yapan yönetim, bu süreçte hem saha içi hem de saha dışı desteklerini artırarak Fenerbahçe’yi yeniden zirve yarışına taşımayı planlıyor.