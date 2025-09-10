Sadettin Saran'a karşı yapılan arka kapı oyununu açıkladı

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi Sadettin Saran’ın adaylığının iptali istendi.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Bahis şirketindeki hisseleri nedeniyle bu iptal başvurusu yapılırken Yüksek Divan Kurulu, Sadettin Saran’ın hisselerden vazgeçmek için başvuru yaptığını hatırlatarak bir sorun olmadığını dile getirdi.

Murat Aşık'tan Sadettin Saran iddiası

“NİYET KONGREYE KATILIMIN AZALTILMASI”

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Murat Aşık, Sadettin Saran’a karşı arka kapı oyunları oynandığını iddia etti. Murat Aşık konuşmasında “Devretmenin belli şartları var. Sadettin Saran hisselerini devretmek istiyor. Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı kime devredip devretmeyeceğini söyleyebilir ama yapmıyorlar. Sadettin Bey’in dediği gibi arka kapı oyunları oynanıyor. Burada da niyet kongreye katılımın azaltılması” sözlerini sarf etti.