Sadettin Saran'a karşı yapılan arka kapı oyununu açıkladı
Yayınlanma:
Sadettin Saran'ın adaylığının iptali için yapılan başvuruya dair konuşan Murat Aşık, arka kapı oyunu oynandığını dile getirdi.

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi Sadettin Saran’ın adaylığının iptali istendi.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Bahis şirketindeki hisseleri nedeniyle bu iptal başvurusu yapılırken Yüksek Divan Kurulu, Sadettin Saran’ın hisselerden vazgeçmek için başvuru yaptığını hatırlatarak bir sorun olmadığını dile getirdi.

murat-asiekos.webp
Murat Aşık'tan Sadettin Saran iddiası

“NİYET KONGREYE KATILIMIN AZALTILMASI”

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Murat Aşık, Sadettin Saran’a karşı arka kapı oyunları oynandığını iddia etti. Murat Aşık konuşmasında “Devretmenin belli şartları var. Sadettin Saran hisselerini devretmek istiyor. Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı kime devredip devretmeyeceğini söyleyebilir ama yapmıyorlar. Sadettin Bey’in dediği gibi arka kapı oyunları oynanıyor. Burada da niyet kongreye katılımın azaltılması” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

