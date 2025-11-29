Sadettin Saran soyunma odasına indi: Derbi kararını iletti

Ferencvaros maçı sonrası soyunma odasına inen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisi için prim kararını iletti.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi öncesi sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ederken yönetimden beklenen karar geldi.

100 MİLYON TL’LİK PRİM SÖZÜ

Takvim’de yer alan habere göre Sadettin Saran ve yönetimi, Galatasaray derbisi için prim kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin galip gelmesi halinde yönetimin, 100 milyon TL prim dağıtacağı kaydedildi.

Ferencvaros maçı sonrası soyunma odasına inen Sadettin Saran’ın "Galatasaray derbisini kazanırsanız size 100 milyon TL vereceğim. Size güveniyorum. İyi bir takımız” dediği belirtildi.

DERBİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

KAZANIRSA LİDERLİĞE OTURACAK

Galatasaray’ın sadece 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe, galip gelmesi halinde ezeli rakibini geçerek liderliğe oturacak.

