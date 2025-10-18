Sadettin Saran müjdeyi verdi: 2 yeni anlaşma açıklanacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan başkan Sadettin Saran, camiaya sponsorluk müjdesi verdi.

Başkan Sadettin Saran yaptığı açıklama ile haftada 2 yeni sponsorluk anlaşmasını duyuracaklarını açıkladı.

“2 YENİ SPONSORLUK”

Sadettin Saran açıklamasında "Sponsorluklar konusunda sizlerle heyecan verici bazı gelişmeler paylaşmak istiyorum. Seçim döneminde de kulübümüzün sponsorluk çalışmalarını en iyi şekilde yürütmek üzere profesyonellerden oluşan özel bir komite kuracağımızı belirtmiştik. Önümüzdeki hafta camiamızla 2 yeni sponsorluk haberini paylaşmayı heyecanla bekliyoruz” sözlerini sarf etti.

“TEDESCO VE OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUM”

Tedesco ile ilgili kararını da açıklayan Sadettin Saran, "Bizim teknik ekibimizle ilgili yaklaşımımız nettir. Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu ama doğru karar olmazdı. Ben baskı ve sosyal medyayla karar veren bir yönetici değilim. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir. Tedesco ve oyuncularımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.