Sadettin Saran istedi: Derbi öncesi akın ettiler

Sadettin Saran istedi: Derbi öncesi akın ettiler
Yayınlanma:
Derbi öncesi Fenerbahçe'de özel bir organizasyon düzenlendi. Efsane futbolcuların da katıldığı etkinliğe taraftarlar akın etti. Taraftarlar, Sadettin Saran'ın da isteği üzerine ürünlere saldırdı.

Süper Lig’de Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe, derbi öncesi özel bir organizasyon gerçekleştirdi. Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında gerçekleştirilen organizasyona taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Volkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracakVolkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracak

EFSANELER KATILDI

Emniyet güçleri ve özel güvenlik görevlilerinin önlem aldığı buluşmaya Bülent Uygun, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Stephen Appiah, Ali Bilgin, Mehmet Aurelio, Elvir Boliç, Uğur Boral, Serdar Kulbilge ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Mağazada taraftarlarla fotoğraf çektiren ve imza dağıtan eski futbolculardan Stephen Appiah'a gösterilen yoğun ilgi dikkati çekti.

2179ce7f-1a35-4595-8d25-f094d084165c-21652871-0-119-2500-1406.webp

ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI

Mağazaya gelen taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın çağrısı üzerine ürünlere akın edip alışveriş yaptı.

2024/11/08/hbfb.jpg

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium’da hiçbir ürün bırakmayacaklarına adım gibi eminim. Yönetici arkadaşlarımızla hep beraber ürünlerimizi aldık. Taraftarlarımızla beraber bol bol ürün alacağız, Fenerium’da ürün bırakmayacağız. %50’ye varan indirimlerimiz var. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum” demişti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Spor
Volkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracak
Volkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracak
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı