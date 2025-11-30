Sadettin Saran istedi: Derbi öncesi akın ettiler

Süper Lig’de Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe, derbi öncesi özel bir organizasyon gerçekleştirdi. Chobani Stadı'ndaki Fenerium mağazasında gerçekleştirilen organizasyona taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Volkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracak

EFSANELER KATILDI

Emniyet güçleri ve özel güvenlik görevlilerinin önlem aldığı buluşmaya Bülent Uygun, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Stephen Appiah, Ali Bilgin, Mehmet Aurelio, Elvir Boliç, Uğur Boral, Serdar Kulbilge ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Mağazada taraftarlarla fotoğraf çektiren ve imza dağıtan eski futbolculardan Stephen Appiah'a gösterilen yoğun ilgi dikkati çekti.

ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI

Mağazaya gelen taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın çağrısı üzerine ürünlere akın edip alışveriş yaptı.

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium’da hiçbir ürün bırakmayacaklarına adım gibi eminim. Yönetici arkadaşlarımızla hep beraber ürünlerimizi aldık. Taraftarlarımızla beraber bol bol ürün alacağız, Fenerium’da ürün bırakmayacağız. %50’ye varan indirimlerimiz var. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum” demişti.