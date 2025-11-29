Sadettin Saran ile Murat Ülker'in ne konuştuğu ortaya çıktı: Dev anlaşmada sürpriz detay

Sadettin Saran ile Murat Ülker'in göğüs sponsorluğu için konuştuğu ortaya çıkarken anlaşmaya dair ilk konuşulanlar belli oldu.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sonucu başkanlığa seçilen Sadettin Saran, göreve gelir gelmez iş insanı Murat Ülker ile bir araya gelmişti.

“ÜLKER’İN BİR ÜRÜNÜNÜ YAZACAKLAR”

İkilinin olası bir göğüs sponsorluğu için görüştüğü ortaya çıkarken konuşulanlar belli oldu. Fenerbahçe ve Ülker arasında devam eden görüşmelere dair konuşan Sercan Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe ve Ülker, göğüs sponsorluğu yaparsa önde Ülker yazmayacakmış. Bakın buradan ilk defa açıklıyorum. Ülker'in bir ürününü oraya yazacaklar. Bu çizi olabilir gofret olabilir onu bilmiyorum...

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Murat Ülker ile ilgili olarak "Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız” demişti.

İSİM SPONSORU OLMUŞLARDI

Ülker, 2015 yılından itibaren 10 yıl boyunca Fenerbahçe Stat isim sponsorluğunu üstlenmiş ve toplamda 90 milyon dolar ödemişti.

