Sadettin Saran formülü açıkladı: Yoksa şampiyon olamayız!

Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, nasıl şampiyon olabileceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımının Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 yendiği maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir galibiyet olduğu. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz. Ben hep şunu söylüyorum biz taraftarımız olmazsa yoksa şampiyon olamayız. Onları seviyoruz. Oyuncularımızı gördünüz, nasıl mücadele etti. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz."

2024/11/08/hbfb.jpgSaran, Fenerbahçeli bir taraftarın "Galatasaray'ı yenin" sözü üzerine "hadi inşallah" ifadesini kullandı.

"HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan ise "İlk yarı 2-0 geriye düştük ama ikinci yarı inanılmaz güzel bir takım performansıyla geri dönüş gösterdik. Önemli olan bu reaksiyonu göstermek. Bizim adımıza çok iyiydi. Galibiyet aldığımız için hepimiz mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattıFenerbahçe'ye galibiyeti getiren ismi açıkladı: Eleştirenlerin kulaklarını çınlattı

Sarı-lacivertli futbolcu, performansıyla ilgili bir soruya "Ben işime odaklanıyorum. Takıma en iyi şekilde nasıl yardım edebilirim ona bakıyorum. Her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" cevabını verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

