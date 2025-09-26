Sadettin Saran döneminin ilk transferi açıkladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, Rebecca Allen’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Avustralyalı yıldız oyuncu Rebecca Allen Fenerbahçe Opet'te! Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard / kısa forvet Rebecca Allen (1992 - 1.88) ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz. Avustralyalı yıldız oyuncu Rebecca Allen Fenerbahçe Opet'te! Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard / kısa forvet Rebecca Allen (1992 - 1.88) ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz.
SARAN YÖNETİMİNİN İLK TRANSFERİ
Rebecca Allen, Fenerbahçe’de başkanlık görevine gelen Sadettin Saran ve yönetiminin ilk transferi olarak tarihe geçti.
Sadettin Saran'dan ayrılık kararı: Toplantıda yüzüne söyledi