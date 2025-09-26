Sadettin Saran döneminin ilk transferi açıkladı

Sadettin Saran döneminin ilk transferi açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Rebecca Allen'ı kadrosuna kattı. Avustralyalı basketbolcu, Sadettin Saran döneminin ilk transferi oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, Rebecca Allen’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Avustralyalı yıldız oyuncu Rebecca Allen Fenerbahçe Opet'te! Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard / kısa forvet Rebecca Allen (1992 - 1.88) ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz. Avustralyalı yıldız oyuncu Rebecca Allen Fenerbahçe Opet'te! Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard / kısa forvet Rebecca Allen (1992 - 1.88) ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz.

whatsapp-image-2025-09-26-at-17-30-54.jpeg
Rebecca Allen

SARAN YÖNETİMİNİN İLK TRANSFERİ

Rebecca Allen, Fenerbahçe’de başkanlık görevine gelen Sadettin Saran ve yönetiminin ilk transferi olarak tarihe geçti.

Sadettin Saran'dan ayrılık kararı: Toplantıda yüzüne söylediSadettin Saran'dan ayrılık kararı: Toplantıda yüzüne söyledi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
Spor
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu açıkladı
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu açıkladı