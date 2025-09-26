Sadettin Saran'dan ayrılık kararı: Toplantıda yüzüne söyledi

Sadettin Saran'dan ayrılık kararı: Toplantıda yüzüne söyledi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Futbol Direktörü Devin Özek ile bir araya geldi. Saran, Özek'e takımda istenmediğini bildirdi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

DEVİN ÖZEK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı görev başlar başlamaz Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Saran burada Futbol Direktörü Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor'da yer alan habere göre; yapılan toplantıda Sadettin Saran, Devin Özek'i takımda istemediğini dile getirdi.

ANTALYASPOR MAÇININ ARDINDAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. 28 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:A Spor

