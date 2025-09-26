Sadettin Saran'dan ayrılık kararı: Toplantıda yüzüne söyledi

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

DEVİN ÖZEK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı görev başlar başlamaz Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Saran burada Futbol Direktörü Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor'da yer alan habere göre; yapılan toplantıda Sadettin Saran, Devin Özek'i takımda istemediğini dile getirdi.

ANTALYASPOR MAÇININ ARDINDAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. 28 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.