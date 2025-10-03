Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı

Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Nice karşısında kaydettiği 2 golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu'na ilk tebrik Sadettin Saran'dan geldi. Canlı yayına dalan Sadettin Saran, oyuncuya sarılarak tebrik etti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Nice ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GECENİN YILDIZI OLDU

Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Nice’in ise tek golü ise 37. dakikada Kevin Carlos attı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’ye imza atan Kerem Aktürkoğlu Nice maçıyla ilk gollerini kaydetmeyi başardı.

Kerem Aktürkoğlu galibiyeti getirdi

SADETTİN SARAN CANLI YAYINA DALDI

Karşılaşmanın ardından maçın yıldızı olarak yayıncı kuruluşa açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçen Kerem Aktürkoğlu’na ilk tebrik Sadettin Saran’dan geldi.

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, canlı yayına girerek Kerem Aktürkoğlu’nu kutladı. Kerem Aktürkoğlu’na sıkıca sarılan Sadettin Saran, tebrik ettikten sonra takımın yanına gitti.

İŞTE O ANLAR

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

