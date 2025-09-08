Sadettin Saran Conceiçao'dan vazgeçti: Yeni hoca kararını verdi

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör adayını Sergio Conceiçao olarak açıklamıştı.

Ancak Saran, teknik direktör adayında değişikliğe gitti.

İşte Sadettin Saran'ın teknik direktör açıklaması:

"Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım."