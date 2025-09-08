Sadettin Saran Conceiçao'dan vazgeçti: Yeni hoca kararını verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör adayını Sergio Conceiçao olarak açıklamıştı.
Ancak Saran, teknik direktör adayında değişikliğe gitti.
İşte Sadettin Saran'ın teknik direktör açıklaması:
"Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım."
Sadettin Saran Conceiçao'yu şu sözlerle duyurmuştu:
"Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bugün itibarıyla kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur.
Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir. Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur."
"Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır.
Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz. Fenerbahçe her şeyden önemlidir."