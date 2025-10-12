Sadettin Saran bir kişiyi daha gönderdi: Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın başkanlığa gelmesiyle birlikte art arda ayrılıklar yaşanıyor.

CENK ÖZYILMAZ İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Konuya dair yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın Diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

ALPER YEMENCİLER DE GİTTİ

Sarı-lacivertliler bu ayrılıktan birkaç saat önce de Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemenciler ile yolların ayrıldığını bildirmişti. Açıklamada, “Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denilmişti.

Sadettin Saran görevine son verdi: Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı