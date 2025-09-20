Sadettin Saran Ali Koç'a destek verdi

Sadettin Saran Ali Koç'a destek verdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi ibra edildi. Sadettin Saran ve ekibi de Ali Koç'un mali ve idari yönden ibrası için olumlu yönde oy verdi.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul'da ilk gün devam ederken Ali Koç ve yönetimi için idari ve mali yönden ibrası için oylama yapıldı.

İBRA EDİLDİ

Yapılan oylama sonucunda Başkan Ali Koç, oy çokluğuyla hem idari hem de mali yönlerden ibra edildi.

SADETTİN SARAN DA ALİ KOÇ'A DESTEK VERDİ

Fenerbahçe Başkanlığı için Ali Koç ile yarışan Sadettin Saran ve ekibi de mevcut yönetimin ibrası yönünde oy kullandı.

"ALİ KOÇ BURADA DİMDİK AYAKTA"

İbra oylamasının ardından Ali Koç taraftarları büyük bir sevinç yaşarken "Ali Koç burada dimdik ayakta" tezahüratlarında bulunuldu.

SIRA BAŞKANLIK SEÇİMİNDE

Olağanüstü Genel Kurul'un ikinci gününde başkanlık seçimi yapılacak. Yaklaşık 50 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

