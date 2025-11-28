Sabri Sarıoğlu derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Sabri Sarıoğlu derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için konuşan Sabri Sarıoğlu, skor tahmininde bulundu.

FenerbahçeGalatasaray derbisi öncesi konuşan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılılara dair değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Victor Osimhen açıklandıGalatasaray'da son dakika gelişmesi: Victor Osimhen açıklandı

“BİR ADIM ÖNDE”

Galatasaray’ın 1 adım önde olduğunu aktaran Sabri Sarıoğlu, "Sakatların birçoğu iyileşirse oyun kalitesi ve istikrar olarak Galatasaray bir adım önde. Fenerbahçe de yükselişte. Ligde üst üste galibiyetler alıyor. Oyun olarak gelişim gösteriyor. Mourinho sonrası Tedesco ile yükselişe geçen bir Fenerbahçe var” dedi.

59410a44c9de3d20dc08b190.webp

“GALATASARAY KAZANIR”

Skor tahmininde de bulunan eski futbolcu, "Yine de derbilerin havası her zaman farklı olur. Derbilerin favorisi olmaz. Ama şu an kadro ve oyun olarak Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Galatasaray'ın derbiyi 2-1 kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

DERBİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Spor
Galatasaray sakatlığı bulunan futbolcuların son durumunu açıkladı
Galatasaray sakatlığı bulunan futbolcuların son durumunu açıkladı
Murat Ülker Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: 'Çok yakında' diyerek açıkladı
Murat Ülker Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: 'Çok yakında' diyerek açıkladı