Sabri Sarıoğlu derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi konuşan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılılara dair değerlendirmelerde bulundu.

“BİR ADIM ÖNDE”

Galatasaray’ın 1 adım önde olduğunu aktaran Sabri Sarıoğlu, "Sakatların birçoğu iyileşirse oyun kalitesi ve istikrar olarak Galatasaray bir adım önde. Fenerbahçe de yükselişte. Ligde üst üste galibiyetler alıyor. Oyun olarak gelişim gösteriyor. Mourinho sonrası Tedesco ile yükselişe geçen bir Fenerbahçe var” dedi.

“GALATASARAY KAZANIR”

Skor tahmininde de bulunan eski futbolcu, "Yine de derbilerin havası her zaman farklı olur. Derbilerin favorisi olmaz. Ama şu an kadro ve oyun olarak Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum. Galatasaray'ın derbiyi 2-1 kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DERBİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat 20.00’de başlayacak.