Ronaldo Messi'ye fark attı
Dünyanın en fazla para kazanan futbolcuları listesinde Ronaldo Messi'ye fark attı.
Forbes, bir yılda dünyanın en fazla para kazanan futbolcularını açıkladı.
Listede 1. sırada yer alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye fark attı.
Listede Suudi Arabistan Ligi'nden 3, MLS'ten 1, LaLiga'dan 4 ve Premier Lig'den 2 futbolcu yer aldı.
EN ÇOK KAZANANLAR
2025'in en fazla kazanan 10 futbolcusu listesi şöyle:
10 - Lamine Yamal 43 milyon dolar
9 - Jude Bellingham 44 milyon dolar
8 - Sadio Mane 54 milyon dolar
7 - Mohamed Salah 55 milyon dolar
6 - Vinicius Jr. 60 milyon dolar
5 - Erling Haaland 80 milyon dolar
4 - Kylian Mbappe 95 milyon dolar
3 - Karim Benzema 104 milyon dolar
2 - Lionel Messi 130 milyon dolar
1 - Cristiano Ronaldo 280 milyon dolar