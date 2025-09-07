40 yaşındaki Ronaldo coştu Portekiz farka koştu

Portekiz, deplasmanda Ermenistan'a gol yağdırırken, maçın yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Portekiz, ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo şov yaptı.

Maçı Portekiz 5-0 kazandı.

RONALDO VE FELİX'TEN 2'ŞER GOL

Portekiz, rakibi karşısında 10. dakikada Joao Felix'le öne geçti.

21. dakikada sahneye Ronaldo çıktı ve durumu 2-0 yaptı.

2 farklı öne geçmesine rağmen hız kesmeyen Portekiz, 32. dakikada Cancelo ile farkı açtı.

46. dakikada Ronaldo bir kez daha ağları havalandırdı ve 4-0 oldu.

Ermenistan'ın güçlü rakibine karşılık veremediği karşılaşmanın kapanış golünü 61. dakikada Joao Felix attı.

Portekiz Milli Takımı sahadan 5-0 galip ayrılırken, elemelere 3 puanla başladı.

Kariyerinde 942. golünü atan Cristiano Ronaldo, milli takımda da 140. golüne ulaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

