Rize kendi sahasında fark yedi
Erkekler Süper Ligi'nde Rize Belediyespor, İstanbul Gençlik'e farklı yenildi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. hafta maçında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yenmeyi başardı.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'a karşı 21-12 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, maçtan 40-28 galip ayrıldı.
OYNADIĞI TÜM MAÇLARI KAYBETTİ
13 takımlı ligde oynadığı tüm maçları kaybeden Rize Belediyespor, 11 maçta 0 puanla 12. sırada yer alıyor.
İstanbul Gençlik ise 12 maçta 18 puanla 3. sırada bulunuyor.
