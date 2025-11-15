Rize kendi sahasında fark yedi

Rize kendi sahasında fark yedi
Yayınlanma:
Erkekler Süper Ligi'nde Rize Belediyespor, İstanbul Gençlik'e farklı yenildi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. hafta maçında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yenmeyi başardı.

Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'a karşı 21-12 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, maçtan 40-28 galip ayrıldı.

OYNADIĞI TÜM MAÇLARI KAYBETTİ

13 takımlı ligde oynadığı tüm maçları kaybeden Rize Belediyespor, 11 maçta 0 puanla 12. sırada yer alıyor.

İstanbul Gençlik ise 12 maçta 18 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

