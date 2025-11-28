Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin efsanesi Rıdvan Dilmen’den derbi öncesi çarpıcı bir Galatasaray açıklaması geldi. Dilmen, "Kadrolar sızıyor" diyerek Sarı Kırmızılı kulüpte köstebek iddiasında bulundu.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın maç öncesi 11’lerinin basına sızdırıldığını iddia ederek Fenerbahçe derbisinin bol kartlı geçeceğini söyledi.

Kadıköy’de oynanacak dev derbi öncesi Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken bir iddia geldi. Sports Digitale’de konuşan Dilmen, Galatasaray’ın maç öncesi kadrolarının basına sızdırıldığını öne sürdü. Ayrıca Fenerbahçe taraftarlarının bu kez çok daha agresif olacağını ve derbinin bol kartlı geçeceğini dile getirdi.

"TARAFTAR ÇOK AGRESİF OLUR"

Dilmen, geçen sezon Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında hem skor hem de oyun üstünlüğünü kaybettiğini hatırlatarak, bu kez taraftarların farklı bir atmosfer yaratacağını söylerken, "Ben Fenerbahçeli taraftarların bu kez çok agresif olacağını düşünüyorum" dedi.

GALATASARAY'DA KÖSTEBEK İDDİASI

Galatasaray’ın kadro bilgilerinin maç öncesi basına yansıdığını iddia eden Dilmen, köstebek iddiasında bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray’ın 11’lerini televizyondan görüyoruz.
Oyunculara bakıyorum ‘Allah Allah bu oyuncular mı oynayacak?’ diyorum.
Sonra açıklanan kadroyla uyuşuyor, demek ki sızıyor.
Fenerbahçe’de öyle bir şey yok.

SARI KART UYARISI

Dilmen, derbinin sert geçeceğini ve bol kartlı bir mücadele olacağını öngörürken, "Torreira ve Lemina’ya karşı Alvarez ve İsmail çarpışması izleyeceğiz. Derbinin bol kartlı olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

GALATASARAY'IN KADROSUNU KİM SIZDIRIYOR?

Rıdvan Dilmen’in derbi öncesi yaptığı bu açıklamalar, "Galatasaray’da köstebek mi var" ve "Galatasaray kadrosunu kim sızdırıyor" sorularını gündeme getirdi. Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak karşılaşmanın tansiyonunun yüksek olması bekleniyor.

