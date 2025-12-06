Rıdvan Dilmen hakemin penaltıyı neden vermediğini açıkladı

Yayınlanma:
Eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Samsunspor maçında hakemin penaltıyı neden vermediğini açıkladı.

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maça 90+7'deki tartışmalı penaltı pozisyonu damgasını vurdu.

Hakem Mehmet Türkmen, ceza alanı içinde Galatasaraylı Kazımcan'ın koluna gelen topu penaltı olarak değerlendirmedi. Samsunsporlu futbolcuların yoğun itirazına rağmen pozisyonu VAR'dan da izlemedi.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, maçla ilgili değerlendirmesinde hakemin penaltıyı neden vermediğini de açıkladı.

Erman Toroğlu'ndan penaltı açıklaması: Hakem kararıylaErman Toroğlu'ndan penaltı açıklaması: Hakem kararıyla

Dilmen, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’ın bu kadar fiziksel olarak kırılgan olması gerçekten çok düşündürücü. 'Galatasaray mükemmel bir kadro yaptı' diyorduk ama kulübeyi sayacak olursak aslında eli kolu bağlanmış durumda. İki sol beki, iki sağ beki yok. Alternatif orta saha Kaan yok, Berkan yeni geldi. Önde süratli oyuncusu olmadığı için Barış oraya gidiyor.

"BUNA PENALTI DİYORLAR"

Kazımcan’ın eli açık olunca top eline çarpıyor. IFAB kurallarına göre buna penaltı diyorlar. Ancak o anda orta hakem ve VAR’ın aklına 'Geçen hafta Fenerbahçe–Galatasaray maçının ardından bir sürü olay oldu, taraftar grupları çok ağır şeyler yaptılar; yetmedi, Galatasaray yönetimi baskı yaptı' düşüncesi geldi. Zaten dengeleri birkaç yıldır bozuk olan hakemlerde, bu bozulmuş kafalarda da kurallar işlemiyor ve sonuçta haklının değil, güçlünün yanında olmayı tercih ediyorlar."

