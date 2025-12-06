"Galatasaray başkanını taca attılar!"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol'un kararlarına sarı kırmızılılar büyük tepki göstermişti. Başkan Dursun Özbek, TFF'ye giderek İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüş ve Kol'u şikayet etmişti.

Ancak bu şikayet işe yaramadı. Yasin Kol, bu hafta tekrar Süper Lig'de görevlendirildi. Gazeteci Cemal Ersen, Milliyet'teki yazısında "Kol’un hakemlik serüveni ilginç. İnişi keskin oldu. Çıkışı acayip hızlı. Son irtifasını TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun döneminde kazandı. Trabzonlu dayanışmasını eleştirmiyorum. Karşılıklı etkileşim içindeler. Lakin kimse masal anlatmasın, Türkiye’de ve UEFA’da “dayın” yoksa yerinde sayarsın. Her dönemin proje hakemi vardır. Yasin Kol da mevcut yönetimin gözdesi" yorumunu yaptı.

"HİÇ KONUŞMAYIN, BİLDİĞİMİZİ OKURUZ"

Ersen, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Fenerbahçe- Galatasaray derbisini yönetti. Bana göre vasattı. Galatasaray cephesi isyan etti. TFF başkanına şikayetlerini iletti.

Perşembe günü haftanın hakemleri açıklanmadan önce Kol’a yine görev verileceğinden adım gibi emindim.

Son Dakika | TFF'den Galatasaray'ı çıldırtan Yasin Kol kararı

TFF’nin bu atamayla Galatasaray’a ve kamuoyuna verdiği mesaj açıktı: “Hiç konuşmayın, bildiğimizi okuruz.”

Üstü kapalı, “Biz hakemimizin arkasındayız. Kimseye yedirmeyiz” diyerek Galatasaray başkanını da taca attılar.

İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu’nun görev süreleri boyunca hakemlere adaletli ve eşit davranmadıklarına inanıyorum.

Dolayısıyla Yasin Kol ile ilgili karar bir duruş değil, hakem camiasında yarattıkları tahribatı büyütecek tehlikeli bir tavırdır.

Bugün Yasin’e böyle, yarın Ahmet’e farklı uygulama yapmak, zaten can çekişen hakemlik sisteminin tükenmesini hızlandıracaktır."