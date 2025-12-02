Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 1 dakikalık sırrını açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1’lik skorla tamamlandı.

Zirve yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında derbiyi değerlendirdi. Dilmen, hem takımların oyun planlarını hem de konsantrasyon sorunlarını gündeme taşıdı ve çok ilginç bir tespitte bulundu.

"70'LERİN DERBİSİ"

Rıdvan Dilmen, maçın genelinde Galatasaray’ın yüzde 52 oranında topa sahip olduğunu ancak ikinci yarıda Fenerbahçe’nin pas üstünlüğünü ele geçirdiğini belirtti. Deneyimli yorumcu, “Bana 70’lerdeki derbilere benzedi bu maç. 0-0, 1-1 biten maçlar olurdu” ifadelerini kullandı.

AŞIRI KONSANTRASYON

Futbolda konsantrasyonun önemine dikkat çeken Dilmen, Galatasaray’da yaşanan sakatlığın takımın odaklanmasını bozduğunu söyledi ve “Aşırı konsantrasyon güven getiriyorsa iyidir, ama telaş getiriyorsa sıkıntı olur” dedi.

Fenerbahçe'nin golünden önce olanı açıkladı: Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum

"1-0'I KORUMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Dilmen, derbide küçük detayların sonucu belirlediğini vurgulayarak “Fenerbahçe’nin oyunu camianın coşkusuna yetmedi. Galatasaray’ın da bu oyunla 1-0’ı koruması mümkün değildi” tespitinde bulundu.

"İKİ İKİ DAHA DÖRT"

Fenerbahçe’nin orta saha düzenine değinen Dilmen, iki 6 numarayla oynayan takımların günümüz futbolunda zorlandığını söyledi. Dilmen, “Şampiyonluğa oynayan takımlar üretmek zorunda. İki iki daha dört; bu formatla üretim olmaz” yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE'NİN 1 DAKİKALIK SIRRI

Galatasaray’ın son 6 haftada puan kayıplarına değinen Dilmen, Fenerbahçe’nin Beşiktaş derbisi kadrosuna dikkat çekti ve Sarı Lacivertlileri 89. dakikada sahada olan kadrosuna atıfta bulundu. Dilmen Fenerbahçe'nin 1 dakikalık sırrını şöyle açıkladı:

Son 6 haftada Galatasaray 4. veya 5. sıradadır. Kocaeli bile Galatasaray'dan fazla puan aldı bu periyotta. Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle Fenerbahçe, hasret olan haliyle ilk defa uzun süredir böyle bir heyecan yakaladı. 2 artı 2 daha 4 gibi söylüyorum bir kez daha bak.

Bu kadar heyecanla devam eden Fenerbahçe oyun formatını böyle oynayacaksa oyuncuları değiştirsin.

Beşiktaş maçındaki 0-2'yi düşünsün, bugünkü 0-1'i düşünsün.

Fenerbahçe'nin üretmesi lazım. Ben Fenerbahçe olarak geriye düşmek istemiyorum diyorsan o zaman üretecek oyuncularla oynayacaksın. Bugün 89. dakikada kadro Beşiktaş maçının da son bölümünde oyundaydı.