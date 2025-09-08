Rıdvan Dilmen çıldırdı: Bu kadar ezilemezsin

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve ağır bir yenilgi aldı.

TARİHTEKİ EN AĞIR YENİLGİLERDEN BİRİ

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en ağır yenilgilerden birini İspanya karşısında yaşadı.

En farklı yenilgilerini 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya karşısında 8-0'lık skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'te de Mısır'a 7-1 kaybetti.

Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu.

RIDVAN DİLMEN'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin 6-0 yenildiği maç sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Dilmen, "İspanya'ya, Gürcistan-Bulgaristan muamelesi yaparsan, İspanyollar sana bunu yapar!! 5 gol İspanya'nın 2 orta sahasından geliyor!!! Yazık!! İspanya'ya kaybedersin ama bu kadar ezilemezsin" yorumunu yaptı.