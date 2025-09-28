Reis küplere bindi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK maçının hakemini eleştirdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra hakem hataları yüzünden 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Reis, şunları kaydetti:

"Geldiğimden beri oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık. Korner sonrası bir gol de bulduk ilk yarı geneli çok çok iyiydi. Bizler de insanız herkesin zor günleri olabiliyor, bugün bir kişinin çok kötü bir günüydü, kötü kararlar verildi o da hakemlerdi. Zeki'nin pozisyonunda bence faul vardı ama verilmedi ve gol yedik. Golden sonra kırmızı kart gördük ve o pozisyonda bizim oyuncumuza faul vardı ve hakem ikinci sarıdan oyuncumuzu oyundan attı.

"2 PUANIMIZ ÇALINDI"

Bu tür hakem hatalarından sonra mücadele etmek ve geri dönmek çok çok zordur. Bir insanın vermiş olduğu kararlar yüzünden bugün 2 puanımız çalındı. Bu büyük bir problem, ben Almanya'dan geldim, birçok insan bu hakem hataları üzerine konuşuyor. Umarım bu kararlar düzelir. Takımım 11 kişi kalsaydı skor farklı olabilirdi."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

