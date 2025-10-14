Recep Uçar için istifa açıklaması

Recep Uçar için istifa açıklaması
Yayınlanma:
Konyaspor'da taraftarın istifa çağrısında bulunduğu teknik direktör Recep Uçar için Yeşil Beyazlı takımın basın sözcüsü Cengiz Yönet'ten önemli açıklamalar geldi.

Tümosan Konyaspor’da teknik direktör Recep Uçar’a yönelik eleştiriler ve istifa çağrılarına karşı kulüp yönetimi net bir duruş sergiledi.
Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, TV 42 ekranlarında yaptığı açıklamada, Uçar’a olan güvenlerini vurguladı.

Süper Lig takımı uçak bulamadı: Deplasmana trenle gideceklerSüper Lig takımı uçak bulamadı: Deplasmana trenle gidecekler

recep.jpg
Recep Uçar'a tam destek geldi

Cengiz Yönet, takımın son 7 haftalık performansından memnun olduklarını belirterek, "Hocamızın ortaya koyduğu çalışma ve oyun anlayışı bizce oldukça başarılı. Ligde 8. sıradayız. Belki taraftarlarımız daha fazlasını bekliyor olabilir ama biz busezon mali dengeyi korumayı, altyapıya yatırım yapmayı ve kalıcı başarıyı hedefliyoruz" dedi.

RECEP UÇAR İÇİN İSTİFA AÇIKLAMASI

Recep Uçar’ın oyuncularla güçlü bir iletişim kurduğunu ve kendine özgü bir futbol felsefesine sahip olduğunu dile getiren Yönet, sezon başında mevcut sözleşmeyle devam etme kararı aldıklarını hatırlattı. İstifa açıklamaları üzerine Cengiz Yönet, "İstikrarı koruyarak ilerlemek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak hocamızı başarılı buluyoruz, bu konuda çok netiz" ifadelerini kullandı.

cengiz-yonet.webp
Cengiz Yönet: Bu konuda çok netiz

"SÜREKLİ DEĞİŞİM DOĞRU DEĞİL"

Türk futbolundaki teknik direktör değişimlerine de değinen Cengiz Yönet, "TFF Başkanı, kurullar, hakemler, kulüp başkanları ve futbolcular görevlerine devam ederken, teknik direktörler sürekli değiştiriliyor. Bu sistemin artık dönüşmesi gerekiyor. Hatalar olabilir, eksikler yaşanabilir ama hocamıza zaman tanınmalı. Onun hem yönetimle hem oyuncularla kurduğu sıcak bağ ortada" diyerek Recep Uçar’a yönelik istifa çağrılarını eleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

