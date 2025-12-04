Real Madrid'e şok: 2 ay yok

Yayınlanma:
Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı Real Madrid'e şok: Yıldız oyuncusu 2 ay yok.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in İngiliz oyuncusu Trent Alexander-Arnold'un yeniden sakatlandığı ortaya çıktı.

Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, Trent Alexander-Arnold'un uyluk bölgesinde bir kas yaralanması yaşadığı belirtildi.

Real Madrid liderliği kaptırdıReal Madrid liderliği kaptırdı

İspanyol basını ise 27 yaşındaki sağ bekin 2 ay sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

LIVERPOOL'DAN TRANSFER ETMİŞTİ

Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u sezon başında İngiltere'nin Liverpool takımından transfer etmişti. İngiliz futbolcu, dün akşam ligde oynanan Athletic Bilbao maçının 55. dakikasında yerini Asencio'ya bırakmıştı.

Trent Alexander-Arnold, eylül ayında da Marsilya ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmış ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

