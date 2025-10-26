Real Madrid Barcelona: Saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya LaLiga'nın 10. haftası dev bir buluşmaya sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Madrid Barcelona: Saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya LaLiga'nın 2 devi Real Madrid ile Barcelona, bugün karşı karşıya gelecek.

Real Madrid, LaLiga'da 9 maçta 24 puanla lider. Real Madrid, 9 maçın 8'ini kazandı, 1 kez yenildi.

Barcelona ise Real Madrid'in arkasından 2. sırada. Barcelona'nın 9 maçta 7 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 yenilgisi bulunuyor. Puanı 22.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun milli oyuncumuz Arda Güler'i bu maçta da ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle:

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.

REAL MADRİD-BARCELONA SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan Real Madrid-Barcelona maçı, 26 Ekim Pazar günü (Bugün) 18.15'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

