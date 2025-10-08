Real Madrid Arda Güler defterini kapattı

Real Madrid'te forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in adı sık sık transfer iddialarıyla gündeme geliyordu.

Takımın başına Xabi Alonso'nun gelmesiyle ilk 11'de kendisine sürekli yer bulan Arda Güler için özellikle İngiltere Premier Lig kulüplerinin harekete geçtiği belirtiliyordu.

Football Insider'de yer alan bir habere göre Arda Güler için son olarak İngiltere'nin Arsenal ve Newcastle United kulüpleri girişimde bulundu.

Haberde Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun "Kylian Mbappe ile birlikte takımın önemli ismi" olarak gördüğü Arda Güler'in takımdan gönderilmesine kesinlikle karşı çıktığı ifade edildi.

Real Madrid Kulübü'nün de Arda Güler transferine kesinlikle kapıyı kapattığı belirtildi.

10 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

Geçen sezon takımda fazla oynama şansı bulamayan Arda Güler'in kaderi teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirilmesiyle değişti.

Arda Güler'e ilk 11'de yer veren Alonso, takımın değişmez ismi yaptı.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon 10 resmi maçta 3 gol atarken, 4 asist yaptı.