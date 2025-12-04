Rasim Ozan şaşırttı: Pısırıklar

Galatasaray'ın hakem isyanı sonuç vermedi. Hacıosmanoğlu ile Riva'da görüşen Dursun Özbek ve yönetimi hakem Yasin Kol'a bir daha görev verilmemesini talep etmişti. Ancak TFF, Yasin Kol'a bu hafta Süper Lig'de görev vererek tartışılan hakemin arkasında durduğunu gösterdi.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem Yasin Kol’un yönetimini sert sözlerle eleştiren Kütahyalı, Galatasaray yönetiminin sessiz kalmasını hedef alırken şaşırtan bir çıkış yaptı.

"GİTTİ 2 PUAN"

Kütahyalı, hakem Yasin Kol’un derbide taraflı davrandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Hakem Yasin Kol, Galatasaray’ı alenen doğramıştır.

"PISIRIK KALDILAR"

Fenerbahçe’yi yarışta tutmaya çalışmıştır. Galatasaray’ın 2 puanı gitti. Yönetimin sessiz kalmasına hiç anlam veremiyorum. Çok pısırık kaldılar.

Rasim Ozan Dursun Özbek yönetimini hedef aldı

3 PUANI HAK ETTİLER DEMİYORUM

Galatasaraylı yorumcu, Galatasaray’ın oyununu eleştirse de asıl sorunun hakem yönetimi olduğunu savunurken "Ben Galatasaray çok iyi oynadı demiyorum, 3 puanı hak ettiler demiyorum ama Yasin Kol kötü niyetiyle maça damga vurdu. Eğer yabancı hakem olsaydı bu iş böyle olmazdı" ifadelerini kullandı.

Kütahyalı, Fenerbahçe’nin performansını ise “büyük hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

TFF'den Galatasaray'ı çıldırtan Yasin Kol kararı

FATİH TERİM'İ ANDIRIYORDU

Rasim Ozan Kütahtyalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un maç sonu açıklamalarını da değerlendirdi ve "Fenerbahçe kötü oynadı ama Okan istediğini aldı. Maçtan sonra açıklamaları Fatih Terim’i andırıyordu. Ben beğenmiyorum ama Türk futbolunda böyle konuşması gerekiyordu. Herkesin anladığı dilden cevap veriyor" dedi.