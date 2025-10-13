Rahmi Koç'un rakibi aileden çıktı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, pazar tatilini yeşil sahalarda değerlendirdi.

TORUNU KERİM RAHMİ KOÇ DA EŞLİK ETTİ

95 yaşındaki Rahmi Koç sık sık yaptığı gibi rahatlamak için golf oynamaya gitti. Koç’a bu sefer torunu Kerim Rahmi Koç da eşlik etti.

TURNUVADA RAKİP OLDULAR

İkili, milli sporcu Deniz Sapmaz ve Raif Bilir ile birlikte Süleyman Bodur Golf Cup 2025’te boy gösterdi. Rahmi Koç 17 yaşındaki torunu Kerim Rahmi Koç ile yeşil sahada bu kez rakip oldu.

Kıran kırana geçen mücadele sırasında ikilinin neşeli hali dikkat çekerken o anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Süleyman Bodur Golf Cup 2025’te Sayın Rahmi M. Koç, torunu Kerim Rahmi Koç, milli sporcumuz Deniz Sapmaz ve Raif Bilir ile aynı grupta sahadaydı. Keyifli bir oyunun ardından, turnuvanın ev sahipleri Sayın Lale ve Ali Bodur’un elinden özel yapım hediyelerini aldı.

SEÇİME DE GİTMİŞTİ

Kerim Rahmi Koç, babası Ali Koç'un kaybettiği başkanlık seçimini 2 gün boyunca yerinden takip etmiş ve tutkulu halleri dikkat çekmişti.