Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye gitmek istediği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta ipleri koparma noktasına gelen Rafa Silva ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Portekizli futbolcunun sezon başında Fenerbahçe'ye geçmek istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın eski iletişim koordinatörü Alper Yemeneciler, sporON'da katıldığı programda teknik direktör Jose Mourinho'nun Rafa Silva ile ilgili anlattıklarını aktardı.

Rafa Silva'dan sürpriz görüşme: Kararını iletti

MOURINHO SÖYLEMİŞ

Yemeneciler, şu ifadeleri kullandı:

"Rafa Silva Beşiktaş'a gelmeden önce Portekiz basınında, 'Rafa Fenerbahçe'ye mi geliyor?' haberleri çıkmıştı. Bu Jose Mourinho'ya soruldu. Mourinho da, 'Rafa çok iyi bir oyuncu ama bildiğim kadarıyla Galatasaray'a gidiyor' cevabını verdi. Sonrasında oyuncu Beşiktaş'a transfer oldu.

Bu sezonun başında ise bir sohbet sırasında Mourinho, Rafa'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Ancak böylesine büyük bir yıldızın Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmesi kolay değildi; nitekim gerçekleşmedi."