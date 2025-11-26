Rafa Silva'dan sürpriz görüşme: Kararını iletti

Bir süredir Beşiktaş’ta antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva’dan yeni bir karar geldi. Beşiktaş yönetiminin, FIFA’ya şikayette bulunmakla tehdit etmesi üzerine Portekizli yıldızın geri adım attığı öğrenildi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Hürriyet’in haberine göre; tesislere gelen Rafa Silva, futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüştü.

“AİLEVİ PROBLEMLERİM VAR”

Sergen Yalçın ile herhangi bir sorununun olmadığını vurgulayan Rafa Silva, "Sorun para değil. Öyle olsaydı Arap ülkelerine giderdim. Benim ailevi problemlerin var" dedi.

“TEK ARZUM ÜLKEME DÖNMEKTİ”

Ayrılık isteğini hatırlatan Portekizli futbolcu, "Tek arzum ülkeme dönmekti fakat yönetimden olumlu yanıt gelmedi" ifadelerini kullandı.

“TAKIMIM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Maçlara çıkacağını belirten Rafa Silva, "Artık sorun çözülsün istiyorum. İdmanlara çıkacağım. Devre arası ne olur bilemem ama bana görev verildiği sürece takımım için elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.