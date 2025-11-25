Rafa Silva antrenmanlara başladı

Beşiktaş'ta bir süredir çalışmalara katılmayan Rafa Silva'nın bireysel antrenmanlara başladığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde yeni bir perde açıldı.

Portekizli futbolcunun kulüpten ayrılmak istediği, bu nedenle de maçlara ve idmanlara çıkmayı reddettiği ileri sürülmüştü.

Sergen Yalçın'la ilgili flaş Rafa Silva iddiasıSergen Yalçın'la ilgili flaş Rafa Silva iddiası

Belinde ağrıları olduğunu bildiren Rafa Silva, geçen hafta kulüp doktorları tarafından MR'a sokulmuştu. MR sonuçlarına göre Portekizli yıldızda herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.

Buna rağmen ağrılarının devam ettiğini söyleyen Rafa Silva için tedavi programı planlanmıştı.

TEDAVİ PROGRAMINI TAMAMLADI

Rafa Silva'nın 4 günlük tedavi programını tamamladığı ortaya çıktı.

Portekizli futbolcunun tedavi programının bitmesinin ardından bireysel antrenmanlara dün başladığı bildirildi.

2024/11/08/hbbjk.jpgRafa Silva, 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinden sonra ağrılarını ileri sürerek antrenmanlara ve maçlara çıkmamıştı.

Siyah beyazlı yönetimin hukuki yaptırımlar için sağlık heyetinin son raporunu beklediği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

