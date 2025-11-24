Sergen Yalçın'la ilgili flaş Rafa Silva iddiası

Beşiktaş'ın Samsunspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta taraftarların başkan Serdal Adalı ve yönetimi istifaya çağırması gündem olurken, teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili de dikkat çeken bir Rafa Silva iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Turgay Demir, Fotomaç'taki yazısında Sergen Yalçın'ı eleştirdi. Demir, "Bir teknik adam, bu Abraham'ı, ayağına top bile yakışmayan bu Bilal'i nasıl her maç on bire koyar ve nasıl onlardan başarı bekler anlayan varsa beri gelsin. Gerçi şaşılacak fazla bir şey de yok. Çünkü Emirhan varken de Udokhai'yi tercih ediyordu Sergen hoca; sakatlık ve ceza durumları üst üste yaşanmasa muhtemelen Beşiktaş Emirhan'ı da kaybetmiş olacaktı! Tıpkı Rafa Silva'yı kaybettiği gibi... Sırada Jota var… O da Sergen sayesinde kayıplara karışmak üzere!" yorumunu yaptı.

Demir, şöyle devam etti:

"Bravo Sergen Yalçın… Sayende Beşiktaş artık evinde bile favori değil. Dün maçın başında Samsunspor üç net gol kaçırdı. Senin bel bağladığın iki beceriksiz Bilal ve Abraham ise ayaklarına gelen her topu rakibe ikram ettiler.

Tüm yaptıkları buydu… Tıpkı haftalardır olduğu gibi.

Televizyonda yorum yaparken Rafa'yı diline dolamış ve, "Sadece Anadolu takımlarına karşı bir şeyler yapıyor onun neresi büyük yıldız" demeye getirmişti Sergen Yalçın.

Bana göre kıskanıyordu Rafa'yı… Şimdi ise Rafa'sız bir Beşiktaş izletiyor bize… Yumurtasız menemen gibi bir şey bu… Taraftar o menemeni yer ama tadı, tuzu olmadığını anlayınca da kime, ne söyleyeceğini iyi bilir.

Bakmayın siz taraftarın yönetim istifa diye bağırdığına… Yakındır, Sergen Yalçın için yapılır aynı çağrı, hem de çok daha sert sözlerle… Yani filmin sonu belli de kimse inanmak istemiyor."