Portekiz 9 gol attı ortalık karıştı

Yayınlanma:
Portekiz Ermenistan’ı 9-1’le ezdi, Dünya Kupası bileti aldı: Fernandes ve Neves’ten hat-trick şovu...

Bruno Fernandes ve Joao Neves’in hat-trick yaptığı maçta Portekiz, Ermenistan’ı 9-1 mağlup ederek Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı kazandı.

9-1 KAZANDI

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun son haftasında Portekiz, sahasında karşılaştığı Ermenistan’ı 9-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Maçta yıldızlaşan isimler Bruno Fernandes ve Joao Neves oldu. İki oyuncu da hat-trick yaparak galibiyette başrol oynadı. Portekiz’in diğer gollerini Veiga, Ramos ve Conceiçao kaydetti.

DÜNYA KUPASI VİZESİ ALDI

Bu sonuçla puanını 13’e yükselten Portekiz, grubu lider tamamladı ve Dünya Kupası’na direkt katılma hakkı elde etti.

Portekiz’in farklı galibiyeti, hem taraftarları coşturdu hem de takımın turnuva öncesi gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

