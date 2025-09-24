Penaltı kaçıran futbolcu yandı

FIFA, futbolun en tartışmalı anlarından biri olan penaltı atışlarında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, kalecinin penaltı atışını kurtarması halinde topun yönü ne olursa olsun oyun duracak ve kale vuruşu ile devam edilecek. Bu radikal karar, futbolun oyun kurallarında son yılların en büyük dönüşümlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

HAKEMLERİN İŞİ KOLAYLAŞACAK

Yeni uygulama ile birlikte penaltı anlarında ceza sahası çevresindeki oyuncu yoğunluğu azaltılacak. Ayrıca çizgi ihlali yapan futbolculara artık kart cezası verilmeyecek. Bu sayede hem hakem kararlarının tartışmalı hale gelmesi önlenecek hem de penaltı anları daha sade ve net bir yapıya kavuşacak.

Akşam gazetesinin haberine göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile konuyu detaylı şekilde görüştü ve değişiklik konusunda fikir birliğine varıldı. Bu adım, hakem kararlarının daha tutarlı hale gelmesi ve oyunun akışının bozulmaması adına önemli bir reform olarak görülüyor.

GELECEK SEZON UYGULANACAK MI?

Yeni düzenleme yalnızca penaltı kurtarışlarıyla sınırlı değil. Penaltı atışlarında oyuncunun istem dışı çift temas yapması halinde gol geçerli sayılacak. Bu değişiklik, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’in yıldızı Julian Alvarez’in penaltısının iptal edilmesine neden olan pozisyon gibi örneklerin yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.

Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi için Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) onayı gerekiyor. Eğer onay çıkarsa, yeni kurallar 2026-2027 sezonundan itibaren tüm resmi müsabakalarda uygulanmaya başlanacak.