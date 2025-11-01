Osimhen mi Onuachu mu? Aradaki farkı açıkladı

Osimhen mi Onuachu mu? Aradaki farkı açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki dev maçta gözler iki takımın da golcüsünde olacak. Osmimhen mi Onuachu mu? Ünlü spor yazarı aradaki farkı açıkladı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki dev maça saatler kala iki takımın golcüleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler geldi. Osmimhen mi Onuachu mu? Ünlü spor yazarı aradaki farkı açıkladı.

Spor yazarı Levent Tüzemen, Sabah'ta çıkan habere göre bu maçın golcülerin düellosu olacağını belirtti. Tüzemen, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray hem Avrupa'da hem de ligde olmak üzere iki cephede, Trabzonspor ise bir cephede savaşıyor. İki takıma bu yönden bakınca sarıkırmızılı ekibi daha başarılı bulurum. Süper Lig'de yenilgisiz devam ediyor, Avrupa'da 3'te 2 yapıp Liverpool gibi bir devi yendiler. Yenilenen Trabzonspor, fizik gücü, omurgası, takım uyumu ile keyif veriyor. G.Saray'ın önemli eksikleri var. Sanchez, Singo ve İlkay'ın olmaması oyun ritminde zaman zaman dalgalanmalar yaratıyor. Özellikle bu sezon çok formda olan Paul Onuachu ile savunmada kim eşleşecek bunu gerçekten merak ediyorum.

OSİMHEN'İ ONUACHU'DAN AYIRAN EN BÜYÜK ÖZELLİK...

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu

Dev maçta Nijeryalıların kapışması olacak. Osimhen, kalitesini, golcülüğünü ve gücünü kanıtlamış bir isim. Onuachu da uzun boyuna rağmen çabukluğu ve attığı gollerle Trabzonspor'da fark yaratıyor. Osimhen'i Onuachu'dan ayıran en önemli özellik atletik yapısı ve önde rakip savunmalara baskı yapması. Osimhen'in çalışkanlığı G.Saray hücum hattının konforlu mücadele etmesini sağlıyor. Onuachu ise duran toplarda uzun boyundan dolayı Trabzon'un büyük bir silahı. İki golcünün düellosunu izleyeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Spor
Galatasaray Trabzonspor derbisi için TFF'den sürpriz karar
Galatasaray Trabzonspor derbisi için TFF'den sürpriz karar
Bahisçi yüzlerce futbolcu ve yöneticinin ismi açıklanacak
Bahisçi yüzlerce futbolcu ve yöneticinin ismi açıklanacak
Ezeli rekabette 362. randevu: Fenerbahçe Beşiktaş'tan önde
Ezeli rekabette 362. randevu: Fenerbahçe Beşiktaş'tan önde