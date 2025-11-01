Osimhen mi Onuachu mu? Aradaki farkı açıkladı

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki dev maça saatler kala iki takımın golcüleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler geldi. Osmimhen mi Onuachu mu? Ünlü spor yazarı aradaki farkı açıkladı.

Spor yazarı Levent Tüzemen, Sabah'ta çıkan habere göre bu maçın golcülerin düellosu olacağını belirtti. Tüzemen, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray hem Avrupa'da hem de ligde olmak üzere iki cephede, Trabzonspor ise bir cephede savaşıyor. İki takıma bu yönden bakınca sarıkırmızılı ekibi daha başarılı bulurum. Süper Lig'de yenilgisiz devam ediyor, Avrupa'da 3'te 2 yapıp Liverpool gibi bir devi yendiler. Yenilenen Trabzonspor, fizik gücü, omurgası, takım uyumu ile keyif veriyor. G.Saray'ın önemli eksikleri var. Sanchez, Singo ve İlkay'ın olmaması oyun ritminde zaman zaman dalgalanmalar yaratıyor. Özellikle bu sezon çok formda olan Paul Onuachu ile savunmada kim eşleşecek bunu gerçekten merak ediyorum.

OSİMHEN'İ ONUACHU'DAN AYIRAN EN BÜYÜK ÖZELLİK...

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu

Dev maçta Nijeryalıların kapışması olacak. Osimhen, kalitesini, golcülüğünü ve gücünü kanıtlamış bir isim. Onuachu da uzun boyuna rağmen çabukluğu ve attığı gollerle Trabzonspor'da fark yaratıyor. Osimhen'i Onuachu'dan ayıran en önemli özellik atletik yapısı ve önde rakip savunmalara baskı yapması. Osimhen'in çalışkanlığı G.Saray hücum hattının konforlu mücadele etmesini sağlıyor. Onuachu ise duran toplarda uzun boyundan dolayı Trabzon'un büyük bir silahı. İki golcünün düellosunu izleyeceğiz."