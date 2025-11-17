Osimhen'in maçında büyü mü yapıldı? Eric Chelle'den voodoo açıklaması

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen'in takımı Nijerya'da sular durulmuyor. 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo’ya penaltılarla elenen Nijerya’da teknik direktör Eric Chelle, rakip takımın 'voodoo büyüsü' yaptığını iddia etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde büyük heyecan yaşandı. Fas’ın Prens Moulay Hassan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in forma giydiği Nijerya ile Demokratik Kongo kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan Nijerya, 8. dakikada Onyeka’nın attığı golle öne geçti. Ancak Demokratik Kongo, 32. dakikada Elia’nın fileleri havalandırmasıyla skoru dengeledi. İlk yarının son bölümünde Nijerya’nın yıldız ismi Victor Osimhen sakatlanarak oyuna devam edemedi ve ikinci yarıda yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

KARŞILAŞMA PENALTILARA GİTTİ

Normal süre ve uzatmalarda eşitlik bozulmayınca mücadele penaltılara taşındı. Nefes kesen seri penaltı atışlarında Demokratik Kongo, rakibini 4-3 mağlup ederek adını bir sonraki tura yazdırdı.

Stadyum: Prens Moulay Hassan

Skor: Nijerya 1-1 Demokratik Kongo (Kongo penaltılarda 4-3 kazandı)

Goller: Onyeka (8’), Elia (32’)

MAÇ SONU BÜYÜK GERGİNLİK

Penaltılar sonrası Demokratik Kongo tur atladı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Kongo’nun teknik heyetine tepki göstererek Sebastien Desabre ile tartıştı. Güvenlik görevlileri ve teknik ekip araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

NİJERYA'YA BÜYÜ MÜ YAPILDI?

Eric Chelle, maç sonrası basın toplantısında çok konuşulacak bir açıklama yaptı ve büyü iddiasında bulundu:

Penaltılar esnasında Demokratik Kongo yedek kulübesinde birisi voodoo büyüsü yapıyordu.
Suya benzer bir şey vardı ve onu serpiyordu.
Bu yüzden tepki gösterdim.

Chelle, iddiasını İngilizce olarak da tekrarladı.

Bu açıklama, Afrika futbolunda saha dışı faktörler ve inançların etkisi üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Nijerya’nın elenmesi sonrası Chelle’nin sözleri, hem spor kamuoyunda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

