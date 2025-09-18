Osimhen'den kötü bir haber daha

Osimhen'den kötü bir haber daha
Yayınlanma:
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Einrcaht Frankfurt maçının kadrosundan çıkarılan Victor Osimhen'le ilgili kötü bir haber daha geldi.

Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Eintracht Frankfurt maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanınca özel uçakla İstanbul'a getirilen, ancak takımla antrenmanlara da çıkamayan golcü oyuncunun sahalara ne zaman döneceği merakla beklenirken kötü bir haber daha geldi.

Yeni Açık YouTube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Yakup Çınar, Osimhen'in Konyaspor maçında da oynayamayacağını söyledi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yakup Çınar, şu ifadeleri kullandı:

- Osimhen'in Konyaspor maçında da oynama ihtimali söz konusu değil.

- Alanyaspor maçında sonradan da girse oynaması bekleniyor.

- Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

- Durumu ciddi değil ama riske etmek istemiyorlar.

Okan Buruk Osimhen'i neden kadroya almadığını açıkladıOkan Buruk Osimhen'i neden kadroya almadığını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Spor
Mourinho suçlaması: Yapının kralını kurdun
Mourinho suçlaması: Yapının kralını kurdun
İspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz
İspanya'dan Dünya Kupası resti: İsrail varsa biz yokuz
Yüksekova Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor: Tarihi maç Şemdinli'de
Yüksekova Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor: Tarihi maç Şemdinli'de