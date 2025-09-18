Osimhen'den kötü bir haber daha

Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Eintracht Frankfurt maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanınca özel uçakla İstanbul'a getirilen, ancak takımla antrenmanlara da çıkamayan golcü oyuncunun sahalara ne zaman döneceği merakla beklenirken kötü bir haber daha geldi.

Yeni Açık YouTube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Yakup Çınar, Osimhen'in Konyaspor maçında da oynayamayacağını söyledi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yakup Çınar, şu ifadeleri kullandı:

- Osimhen'in Konyaspor maçında da oynama ihtimali söz konusu değil.

- Alanyaspor maçında sonradan da girse oynaması bekleniyor.

- Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

- Durumu ciddi değil ama riske etmek istemiyorlar.

Okan Buruk Osimhen'i neden kadroya almadığını açıkladı