Okan Buruk Osimhen'i neden kadroya almadığını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray yarın TSİ 22.00’de Almanya ekibi Eintracht Frankfurt’un konuğu olacak. Mücadelede öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Kaan Ayhan, Frankfurt Stadyumu’nda basın toplantısı düzenlendi.

“KENDİSİNDEN GELEN GERİ BİLDİRİM OYNAYABİLECEK DÜZEYDE OLMADIĞI”

Sakatlığı nedeniyle kafilede yer almayan Osimhen’in son 2 günde antrenmanlarda kendisini denediğini ancak oynayabilecek düzeyde olmadığını belirten Buruk, “Milli takımda sakatlandı. Döndü bir an önce. Lig maçında oynatamadık. Bu maça yetiştirme umudumuz vardı. Burada şu önemliydi. Ağrıyla oynayıp, onu tolere edebilecek mi daha önce de açıklamıştım. Son 2 günkü antrenmanlarda denedi. Kendisinden gelen geri bildirim oynayabilecek düzeyde olmadığı. Sağlık ekibiyle bunu konuştuk. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Gerçekten her oyuncum oynayabilme şansı olduğu her maçta her şeyi ne olursa göze alıp, oynarlar. Osimhen de bu karakterde bir oyuncu. Yüzde 100’ünü veremeden oynamasının ne ona ne de bize faydası olmayacağı için onu kadroya almadık. Çok önemli oyuncularımız var hücum hattında. Onlarla birlikte yarın en iyisini yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.