Osimhen pişmanlığı: Çok büyük hata yaptım

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, hem PSG’nin Victor Osimhen ve Kvicha Kvaratskhelia için yaptığı dev teklif hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu hem de futbolun köklü kurallarını değiştirecek öneriler sundu.

OSIMHEN VE KVARATSKHELIA TEKLİFİ

De Laurentiis, Paris Saint-Germain’in iki yıldız için 200 milyon avroluk teklif yaptığını doğruladı. Antonio Conte’nin Osimhen’in satışına onay verdiğini ancak Kvaratskhelia’nın kesinlikle satılmaması gerektiğini söylediğini aktardı. Başkan, “Bu büyük bir hataydı çünkü sonrasında oyuncunun ailesi ve menajeriyle ciddi sorunlar yaşadım. Ayrılmaya kararlı oldukları için satmak en doğru karardı.” ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen için yollar ayrılacak

“90 DAKİKA ARTIK SIKICI”

Napoli Başkanı, futbolun mevcut formatını eleştirerek maç sürelerinin kısaltılması gerektiğini savundu. Ona göre 90 dakikalık klasik sistem yerine 25’er dakikalık iki devre halinde toplam 50 dakikalık maçlar oynanmalı. Bu değişiklikle oyunun temposunun artacağını ve izleyici ilgisinin yükseleceğini iddia etti.

KART SİSTEMİNE YENİ MODEL

De Laurentiis, sarı ve kırmızı kartların kaldırılmasını önerdi. Bunun yerine süreli ceza sisteminin getirilmesi gerektiğini belirterek, “Sarı kartlık fauller için 5 dakika, kırmızı kartlık ihlaller için 20 dakika oyun dışı kalma cezası uygulanmalı.” dedi.

SERIE A’DA TAKIM SAYISI AZALTILSIN

İtalya ligi için de reform isteyen başkan, Serie A’nın 20 takımdan 16 takıma düşürülmesi gerektiğini söyledi. Fazla maç sayısının hem oyuncuların performansını hem de futbolun kalitesini olumsuz etkilediğini savundu.

“SÜPER AVRUPA ŞAMPİYONASI” VİZYONU

De Laurentiis, Avrupa futbolu için yeni bir turnuva formatı önererek büyük kulüplerin daha sık karşılaşacağı modern ve ticari açıdan güçlü bir “Süper Avrupa Şampiyonası” hayalini dile getirdi.

Bu açıklamalar, hem Napoli’nin transfer politikası hem de futbolun geleceği açısından büyük tartışmalara yol açtı. Özellikle Osimhen transfer süreci, Kvaratskhelia’nın Napoli’deki rolü ve futbol kurallarında reform konuları dikkat çekti.