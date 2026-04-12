Victor Osimhen için yollar ayrılacak

Yayınlanma:
La Liga ekiplerinden Barcelona, Galatasaray'dan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi, gerekirse bonservis bedelini finanse etmek için yıldız isimlerle yollarını ayıracak.

Galatasaray’ın Liverpool’a karşı oynadığı son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen gün sayıyor.

Kolundan ameliyat olan Nijeryalı golcünün, 26 Nisan Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanırken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

BARCELONA GÖZÜNÜ KARARTTI

Africa Foot'un haberine göre; La Liga ekiplerinden Barcelona, Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için gözünü kararttı. İspanyol ekibinin Osimhen transfer için 100 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarttığı ifade edildi.

GEREKİRSE YOLLAR AYRILACAK

Mali olarak iyi durumda olmayan Barcelona’nın transferi gerçekleştirmek için 5 isimle yollarını ayırabileceği kaydedildi. Haberde bu isimlerin Jules Kounde, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Marc Casado ve Frenkie de Jong olduğu öne sürüldü.

MİNİMUM 140 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Öte yandan Osimhen’in performansından oldukça memnun olan sarı-kırmızılılar minimum 140 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

29 MAÇTA 19 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta forma giyen Victor Osimhen, 2 bin 284 dakika sahada kaldı. Nijeryalı futbolcu bu sürede 19 gol ve 7 asist kaydetti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

