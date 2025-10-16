Osimhen pişman etti

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, hem kulüp hem de milli takım performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Nijerya Milli Takımı formasıyla sahneye çıkan Osimhen, Benin karşısında attığı 3 golle ülkesini 2026 Dünya Kupası Play-Off’larına taşıdı.

Benin karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin mimarı olan Osimhen, kritik mücadelede hat-trick yaparak Nijerya’yı elenme tehlikesinden kurtardı. Bu performans, sadece Afrika’da değil, Avrupa’da da geniş yankı uyandırdı.

Osimhen Benin maçında 3 gol attı

LIVERPOOL FIRSAT KAÇIRDI

Osimhen’in bu çıkışı, özellikle İngiltere’de büyük hayal kırıklığına yol açtı. Premier Lig ekiplerinin radarında olan Nijeryalı golcü, yaz transfer döneminde Liverpool’un gündemine gelmiş ancak İngiliz devi tercihini Alexander Isak’tan yana kullanmıştı. İsveçli forvetin beklentileri karşılayamaması, Osimhen’in değerini bir kez daha gözler önüne serdi ve pişmanlık yarattı.

Liverpool'un Osimhen pişmanlığı

İNGİLİZLERİN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

BBC muhabiri John Bennett, yıldız oyuncu hakkında pişmanlığını şu sözlerle ifade etti:

John Bennett'ten Osimhen sözleri

Bir savunmacının kabusu olacak her şeye sahip.

Osimhen durdurulamaz.

Premier Lig’de oynamıyor olmasına üzülüyorum.

Orada büyük bir etki yaratabilirdi.

6 MAÇTA 3 GOL

Galatasaray formasıyla bu sezon 6 maçta görev alan Osimhen, 3 golle takımına katkı sağladı.

Hem Süper Lig’de hem de uluslararası arenada gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Nijeryalı golcü Galatasaray'la 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Osimhen'in Milli performansı dikkat çekiyor

15 MİLYON EURO

Galatasaray'la yapılan anlaşmaya göre, yıldız futbolcuya her bir sezon için net 15 milyon euro garanti ücret, net 1 milyon euro tutarında sadakat primi ile 5 milyon euro tutarında imaj hakkı ücreti ödenecek.