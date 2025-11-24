Osimhen maç içindeki tartışmayı açıkladı: Kendisini nasıl tuttuğunu anlattı

Yayınlanma:
MMA dövüşçüsü Kerim Engizek'in sorularını yanıtlayan Victor Osimhen, maç içi tartışmalarda kendisini nasıl tuttuğunu anlattı.

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, MMA dövüşçüsü Kerim Engizek ile bir araya geldi. Osimhen burada Engizek’in sorularını yanıtladı.

"TEK YOL BUYDU"

Yüzündeki çatlak için konuşan Victor Osimhen, “Kanattan bir top geldi. Topa kafa vurmaya çalışıyordum, o da kafasını geriye getirdi. Kasıtlı değildi ama çenemi onun kafasına çarptım ve kemiğim her yerinden çatladı. Sonra Milano’daki hastaneye gittim. Doktor önce röntgenle baktı, ardından MR istedi. ‘Ameliyat olman gerek’ dedi. Ben önce karşı çıktım, ‘Mümkün değil, ameliyat olmam’ dedim. Ama futbola devam edebilmek için bu tek yol buydu. Mecburen ameliyat oldum” dedi.

Galatasaray derbi öncesi Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet edecek: Men cezası yoldaGalatasaray derbi öncesi Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet edecek: Men cezası yolda

“YERDEYDİM VE KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI”

Maç içerisinde yaşanan gerginliklerde kendisini nasıl frenlediğini anlatan Victor Osimhen, "Geçen sezon burada bir maç oynuyoruz. Bir oyuncu bana çarptı ve dirsek attı. Ben yerdeydim ve o küfür etmeye başladı. Sonra ayağa kalktım ve formasını tuttum. Başımı onun alnına koymak istedim ama sonra düşündüm: Eğer kırmızı kart alırsan, takımı çok kötü duruma sokarsın" ifadelerini kullandı.

d484c0bcd2724e9ba0eb2247c593d3cf28.webp

DERBİDE FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR

Nijerya – Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen, Gençlerbirliği maçında yer almadı. Oyuncunun, Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

