Osimhen için kritik saatler

Yayınlanma:
Galatasaray’da Osimhen belirsizliği sürerken Sarı Kırmızılı yıldızın durumu saatler içinde belli olacak. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Galatasaray’da Victor Osimhen’in durumu maç saatinde netleşecek.

Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

2024/11/07/hbgs.jpg

Şampiyonlar Ligi’nde attığı 6 golle gol krallığında zirvede yer alan yıldız oyuncu, Saint-Gilloise karşısında mutlaka oynamak istediğini Okan Buruk’a iletti.

Osimhen'in son durumunu GS TV spikeri açıkladıOsimhen'in son durumunu GS TV spikeri açıkladı

Yıldız golcü son saha çalışmasına katılmadı ancak salonda bireysel çalışmalarını sürdürdü.

AVRUPA'DA ÇOK GÜÇLÜ

Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gol kaydetti.

Bu istatistik, Nijeryalı golcü futbolcunun Saint-Gilloise karşılaşmasında sahada olmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Basın toplantısında Okan Buruk, oyuncuların sakatlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Çok önemli bir kadroya sahibiz.
Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar ve cezalar denk geldi. Kadro sayısı azaldı ama kim oynarsa oynasın güçlü bir 11 ile sahaya çıkacağız.
Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak.

TÜM GÖZLER OSIMHEN'DE

Galatasaray’da tüm gözler Osimhen’in sağlık durumuna çevrilmiş durumda. Yıldız golcünün sahada olup olmayacağı, maç saatinde verilecek kararla netleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

