Sadettin Saran müjdeyi verecek: Fenerbahçeliler çılgına dönecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Saran dün akşam gözaltına alınmış, bu sabah ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, dün akşam stadın etrafında toplayan sarı lacivertli taraftarlara bir konuşma yapmış ve şunları söylemişti:

Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe'den ilk açıklama

"Özellikle Başkanımız ve Yönetim Kurulu adına hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza destek olmak amacıyla geldiniz. Biz Yönetim Kurulu olarak burada toplantımızı yaptık. Başkanımız Sadettin Saran’ın talimatıyla hepimiz görevlerimizin başındayız. Buna transfer dahil. Mutlu olmanız için söylüyorum. Her şey düzenli bir şekilde yürüyor."

TRANSFERDE ANLAŞMA TAMAM

Sadettin Saran'ın soruşturmalara rağmen transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Soruşturmaya çağrıldığında İtalya'da olan Saran'ın Atalanta'nın Nijeryalı futbolcusu Lookman için görüşmedeydi. Saran, ifadeye çağrılınca apar topar İstanbul'a dönmüştü.

Ancak transfer çalışmalarının sürdüğü, hatta golcü transferinde de anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Müjdeyi de Saran'ın vereceği ileri sürüldü.

Sabah'taki habere göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'la 12 milyon euroluk maaş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaştı. İspanyol ekibi bu transfer için 35 milyon euro talep ederken Fenerbahçe'nin 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.