Onuachu yakalandı: Beklemediği yerden geldi

Yayınlanma:
Trabzonspor'un Beşiktaş'la oynadığı maçta cezası nedeniyle forma giymeyen Paul Onuachu yakalandı. Beklemediği yerden geldi.

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemedi.

Gol krallığında önde olan Onuachu'nun Galatasaraylı Osimhen ve Icardi, Fenerbahçeli En Nesyri ve Jhon Duran, Beşiktaş'tan da Abraham'la yarışması bekleniyordu.

Ancak yakalandı. Yakalayan da beklemediği yerden geldi.

SHOMURODOV YETİŞTİ

11 golle öne olan Onuachu'yu Başakşehirli Eldor Shomurodov yakaladı. Shomurodov, takımının Samsun deplasmanında 2-0 kazandığı maçta attığı golle sayısını 11 yaptı.

whatsapp-image-2025-12-15-at-14-22-32.jpeg

Gol krallığında şu andaki sıralama şöyle:

Onuachu 11

Shomurodov 11

Icardi 8

Abraham 7

Umut Nayir 7

En Nesyri 7

Talisca 6

Muçi 6

Augusto 6

Juan Santos 6

Leroy Sane 6

Asensio 6

Bayo 6

Osimhen 6

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

