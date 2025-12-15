Onuachu yakalandı: Beklemediği yerden geldi
Yayınlanma:
Trabzonspor'un Beşiktaş'la oynadığı maçta cezası nedeniyle forma giymeyen Paul Onuachu yakalandı. Beklemediği yerden geldi.
Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemedi.
Gol krallığında önde olan Onuachu'nun Galatasaraylı Osimhen ve Icardi, Fenerbahçeli En Nesyri ve Jhon Duran, Beşiktaş'tan da Abraham'la yarışması bekleniyordu.
Osimhen mi Onuachu mu? Aradaki farkı açıkladı
Ancak yakalandı. Yakalayan da beklemediği yerden geldi.
SHOMURODOV YETİŞTİ
11 golle öne olan Onuachu'yu Başakşehirli Eldor Shomurodov yakaladı. Shomurodov, takımının Samsun deplasmanında 2-0 kazandığı maçta attığı golle sayısını 11 yaptı.
Gol krallığında şu andaki sıralama şöyle:
Onuachu 11
Shomurodov 11
Icardi 8
Abraham 7
Umut Nayir 7
En Nesyri 7
Talisca 6
Muçi 6
Augusto 6
Juan Santos 6
Leroy Sane 6
Asensio 6
Bayo 6
Osimhen 6