Old Firm derbisinde kazanan yok: 8 yıl sonra ilk

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Rangers ile Celtic, 0-0 berabere kaldı.

RANGERS CELTIC'İ KONUK ETTİ

Dünya futbolunun önemli derbilerinden biri olarak kabul edilen Old Firm'de, Rangers sahasında Celtic'i ağırladı.

DERBİ 0-0 BERABERE BİTTİ: KAZANAN ÇIKMADI

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında elenen iki takımın mücadelesinde 90 dakika boyunca golsüz eşitlik bozulmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2017'DEN BU YANA İLK YAŞANDI

2017'den bu yana ilk kez bir Old Firm derbisinde gol sesi çıkmadı.

CELTIC LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Rangers bu sezon oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılırken, ligde kalesinde henüz gol görmeyen Celtic ise 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.