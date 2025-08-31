Old Firm derbisinde kazanan yok: 8 yıl sonra ilk

Old Firm derbisinde kazanan yok: 8 yıl sonra ilk
Yayınlanma:
Rangers ile Celtic'in karşı karşıya geldiği Old Firm derbisi 0-0 bitti ve 8 yıl sonra ilk kez derbide gol sesi çıkmadı.

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Rangers ile Celtic, 0-0 berabere kaldı.

RANGERS CELTIC'İ KONUK ETTİ

Dünya futbolunun önemli derbilerinden biri olarak kabul edilen Old Firm'de, Rangers sahasında Celtic'i ağırladı.

DERBİ 0-0 BERABERE BİTTİ: KAZANAN ÇIKMADI

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında elenen iki takımın mücadelesinde 90 dakika boyunca golsüz eşitlik bozulmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2017'DEN BU YANA İLK YAŞANDI

2017'den bu yana ilk kez bir Old Firm derbisinde gol sesi çıkmadı.

CELTIC LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Rangers bu sezon oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılırken, ligde kalesinde henüz gol görmeyen Celtic ise 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Galatasaray'ın rakibine bir darbe daha: İşler hiç iyi gitmiyor
Galatasaray'ın rakibine bir darbe daha: İşler hiç iyi gitmiyor
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz karar: Mourinho sonrası ilk maç
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz karar: Mourinho sonrası ilk maç
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı