Okan Buruk'un neden korktuğunu açıkladı: Sakın ha meydana çıkacak

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra en çok eleştirilen isim olan teknik direktör Okan Buruk'un korktuğunu ileri sürdü.

Kocaelispor beraberliği sonrası Okan Buruk’a ilk destek geldi

Korkunun nedenini de açıklayan Toroğlu, Sözcü'deki habere göre şunları söyledi:

"Psikolojik ve mental olarak üstünlük net olarak Fenerbahçe’de. Galatasaray, bütün maçlarını kazanırsa şampiyon olur ama Okan rakiplerinden çok takımından korkuyor. Niye? Göztepe galibiyeti henüz yeni bitmişken Kocaelispor maçını işaret edip taraftarlarından yardım istemesi korktuğunu gösterdi. Korkunun ecele faydası yok ve korktuğu başına geldi. Takımı, Kocaelispor karşısında ikinci yarıda yürümedi bile. Futbolcular arasında yaşanan akort bozukluğu bunun sebebi olabilir. Bunların cevabını Okan’ın vermesi gerekir. Ama bu soruları kendisine sorabilecek bir yönetici var mı?

"SAKIN HA BİR ŞEKİLDE MEYDANA ÇIKACAK"

(Fenerbahçe) Teknik adamları belli bir çizgide gidiyor. Çok mu iyi işler yapıyor? Hayır ama tahmin ediyorum futbolcuları dengede tutuyor hem antrenmanda hem de sahada. Rakiple uğraşmıyor, yöneticileri de beyanat vermiyor. O zaman bir noktaya geliyoruz. Bu benim için çok önemli. Çok da merak ediyorum. Sakın ha! Sezon sonu bu ‘Sakın ha’ bir şekilde meydana çıkacak. Ama nasıl? Onu bilemiyorum. Ya şimdi konuşun ya da ebediyyen sakın ha konuşmayın mı acaba?

Fenerbahçe’nin Karagümrük’e yenildiği haftada Galatasaray 7 puan önde. Bundan 4 hafta evvel. Ve ben televizyonda yere Fenerbahçe için havlu atıyorum. Ama Liverpool maçında Osimhen sakatlanıyor. Şu anda puan farkı 2. Ve hiçbir zaman bir teknik adamın bu aylarda ‘Takımın fizik gücü eksik’ deme şansı yok. Peki, yol nereye çıkıyor? Galatasaray 2 sene şampiyon olduğunda iyi bir İcardi vardı. Hem de çok iyi İcardi. Sonra Osimhen geldi, şampiyon olundu. 4. sene şampiyonluk tehlikeye gidiyor. Eğer bir Osimhen’le bir takım şampiyon oluyorsa onun içinde on kişilik Juventus’a rezil olursun, Liverpool’dan 20 tane gol yiyecek hale gelirsin ve ben teknik direktör olarak geçinirim. Geçiniz! Bunu haftalar evvel söylediğimizde Galatasaraylı arkadaşlar bana çok salladılar. Fark etmez. Bana sallayan herkes sonra sallanıyor. Sonra hayırlı işler oluyorlar."