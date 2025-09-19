Okan Buruk'un ne yapmak istediğini anlattı

Yayınlanma:
Eski Milli futbolcu Tümer Metin Galatasaray'ın 5-1'lik Şampiyonlar Ligi hezimeti sonrası ilginç tespitlerde bulunurken Okan Buruk ile bir dönem aralarında geçen konuşmayı da açıkladı.

Asist Analiz YouTube kanalında Galatasaray’ın son performansını değerlendiren eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, sarı-kırmızılı takımın sahadaki görüntüsünü sert ifadelerle yorumladı.
Metin, hem teknik kararları hem de oyuncu performanslarını masaya yatırdı.

Tümer Metin, maçın kaderini değiştiren an olarak Barış Alper Yılmaz’ın kaçırdığı pozisyona dikkat çekti ve şunları söyledi:

Maçın kırılma anı Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonuydu.
2-0 olsa başka şeyler konuşabilirdik.

Kaleci Uğurcan Çakır’ın performansını savunan Metin, kritik kurtarışlara vurgu yaparken, "Uğurcan’ın yapabileceği çok bir şey yoktu. Maçın başında yüzde 100’lük bir pozisyonu çıkardı" dedi.

"OKAN BURUK'LA KONUŞTUM"

Yaz aylarında Okan Buruk ile Alaçatı’da yaptığı görüşmeyi aktaran Metin, teknik direktörün oyun felsefesine dair şu sözleri paylaştı:

Okan hoca, ‘Hep kendi oyunum’ diyor.
Ancak kendi oyununu kurana kadar rakibi durdurmak da önemli.

ICARDI KONUSU

Metin, Icardi’nin oyuna alınma zamanlamasını eleştirerek olası Osimhen transferiyle yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti:

3-1 iken Icardi girmez.
Girdiği dakika sana yardım etmez.
Teknik adam gönül almayacak.
Bu sorunsal, Osimhen geldiğinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha da büyür.

Galatasaray’ın bireysel performanslarını da değerlendiren Metin, takımın genel ruh haline dikkat çekti:

Sanchez kariyerinin en talihsiz akşamlarından birini yaşadı.
Sane kötüydü, Lemina fiziken kırıldı.
Eren Elmalı kötü, Barış Alper etkisiz.
Yunus Akgün iyi başlamışken sakatlandı.
Bir takımda 6-7 oyuncu normal performansının dışındaysa verim bekleyemezsin.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

